2019-10-07T14:57:38+03:00
Происшествия

Автоподставщики не поделили биткойны: подробности смертельного ДТП с перестрелкой в Липецке

Один из участников погони со стрельбой изложил свою версию случившегося [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Подробности ДТП с перестрелкой в ЛипецкеПодробности ДТП с перестрелкой в ЛипецкеФото: кадр с видео
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Один из участников шокирующего инцидента, рассказал свою версию причины ДТП с перестрелкой в Липецке. Напомним, проспект Мира в Липецке превратился в Чикаго 30-х годов утром 26 сентября – по улицам гоняли вооруженные водители автомобиля и мотоцикла, раздавались выстрелы, за которыми последовала жесткая смертельная авария.

По одной из версий все началось с нападения на юриста, чей «Мерседес» обстреляли на дороге с мотоцикла. Затем водитель внедорожника достал пистолет и погнался за стрелками, также попутно стреляя в воздух. Погоня закончилась тем, что мотоцикл выехал на встречную и влетел в «Рено». Водителя и пассажира мотоцикла увезли в больницу, где 36-летний водитель погиб, его 32-летний пассажир – остался с травмами. На месте аварии полиция нашла пистолет.

ДТП с мотоциклом Липецк .

В полиции пока ничего не возбудили, по всем этим событиям, включая смертельное ДТП, погоню и стрельбу на улицах еще идет проверка.

– Проходит комплексная проверка и правовая оценка действий всех участников тех событий, в том числе и по линии ГИБДД, – пояснила врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – Также проводятся все необходимые экспертизы, процессуальное решение примут по результатам проверки.

При этом участник тех событий, юрист на «Мерседесе», изложил на странице в соцсети свою версию произошедшего. По словам юриста, на него напали автоподставщики, с которыми он сотрудничал, возмещая стоимость страховки за подставные ДТП по договору цессиии. Когда страховая компания отказалась выплачивать ущерб, фирма потребовала вернуть деньги, после чего начались угрозы, пишет юрист. Также по его словам, к этому конфликту относится серия автопожаров в городе, включая два «Порше Кайен», которые сгорели в июле – в каждом случае это были родственники или компаньоны юриста. Серия поджогов сопровождалась требованиями перевести вымогателям биткойны, но за что, юрист не поясняет. Цепочка этих события якобы и привела к той самой перестрелке с аварией.

Перестрелка с со смертельной аварией в Липецке.Погоню внедорожника за мотоциклом засекли камеры наблюдения

Юрист пишет, что он остановился на светофоре, когда с ним поравнялся мотоцикл, пассажир которого два раза выстрелил в водительское стекло, затем нападавшие уехали. Водитель «Мерседеса» тоже достал пистолет и бросился за ними в погоню. Опасная гонка внедорожника с мотоциклом проходила на оживленных улицах. Погоню засекли камеры уличного наблюдения.

Последствия аварии Фото: с личной страницы "Вконтакте"

Последствия аварииФото: с личной страницы "Вконтакте"

На кадрах видно, как байк и внедорожник опасно маневрируют между машинами, и проносятся через пешеходные переходы, игнорируя других участников движения. Попутно пассажир мотоцикла целится из пистолета в преследователя на «Мерседесе», гремят выстрелы и все это на глазах у ошарашенных прохожих. Как поясняет водитель внедорожника, он стрелял в воздух, чтобы остановить мотоциклиста.

Версию юриста полиция тоже проверяет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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