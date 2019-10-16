«Не заслуживает снисхождения» – присяжные не оправдали липецкого расчленителя

В Липецке огласили вердикт присяжных по жуткому и громкому делу об убийстве и расчленении семьи. Напомним, все случилось осенью 2018 года, когда пропали без вести муж с женой. 36-летнюю Елену и 38-летнего Александра искали две недели волонтеры и полиция, но безуспешно. Вскоре выяснилось, что накануне исчезновения пара заходила в гости к живущему неподалеку знакомому, 46-летнему мигранту из Узбекистана Рустаму Эгашеву. Который тоже куда-то пропал.

Супругов искали 2 неделиФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Что поиски закончатся трагически, правоохранители поняли, как только подошли к дому мигранта на улице Демьяна Бедного – сильный трупный запах ощущался уже на подходе. В самом доме ничего не было, но когда вскрыли полы – взору предстала невероятно жуткая картина. Под полами лежали расчлененные тела супругов.

Трупный запах ощущался на подходе к домуФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Рустама нашли в гаражах, где он пытался покончить с собой. Придя в себя, он сразу во всем сознался, но ближе к концу следствия отказался от своих показаний и заявил о невиновности. Эргашев уверял, что понятия не имеет, как у него под полом оказались фрагменты тел. То же самое он заявил на суде с присяжными, рассчитывая на оправдание.

Фрагменты тел нашли под поломФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Но следы от замытых пятен крови в доме и другие улики говорили об обратном. В итоге присяжные признали его виновным в убийстве и надругательстве над телами. Как сообщил «КП-Липецк» пресс-секретарь управления Судебного департамента в Липецкой области Владимир Мирошник, присяжные совещались чуть больше 30 минут и вердикт был единогласным. Также присяжные указали, что Эргашев не заслуживает снисхождения.

Теперь суду предстоит определить наказание виновному, в данном случае ему грозит вплоть до пожизненного заключения.