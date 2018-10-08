Расчленитесь семейной пары в Липецке пытался свести счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-08T11:26:18+03:00

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В Липецке взяли под стражу подозреваемого в убийств и расчленении семейной пары Мартыновых, тела которых нашли в конце прошлой недели. Напомним, супруги пропали вечером 23 сентября – Алексей и Елена пошли в гости и не вернулись. Две недели полиция, волонтеры и родственники искали супругов. В СК возбудили уголовное дело и подключились к поискам.

Расчлененные тела супругов нашли в доме соседаФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

И вот 5 октября, находясь в доме знакомого пары, следователи почувствовали трупный запах. Разобрав полы, криминалисты нашли расчлененный труп мужчины и некоторые части тела его жены. Хозяин дома сбежал. Вскоре 46-летнего мужчину нашли в гараже его работодателя. Там подозреваемый пытался свести счеты с жизнью.

Расчлененные тела супругов нашли в доме соседаФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину задержанный не признал. Если его вину все же докажут, за убийство двух лиц мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.