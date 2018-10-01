Неделю назад в Липецке пропала супружеская пара

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-01T16:41:13+03:00

Достоверной информации о местонахождении липчан нет с 23 сентября

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В Липецке пропали двое - 38-летний Мартынов Александр Вячеславович и 36-летняя Мартынова Елена Владимировна. Как сообщают в Поисковом отряде Лиза Алерт, с 23 сентября достоверной информации об их местонахождении нет.

АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВ

Приметы: рост 175-180, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза желто-карие.

ЕЛЕНА МАРТЫНОВА

Приметы: рост 170, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, глаза серо-зеленые.

Была одета: черная кожаная куртка, синие кроссовки. С собой черный рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел липчан или знает, где они могут находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски 80-летней Ермоловой Валентины Андреевны. Бабушка ушла из дома в Хлевенском районе 28 сентября. До сих пор не могут найти 29-летнего Антона Петрова. Липчанин пропал 22 сентября. Ничего не известно о 16-летнем Гезалян Валерике Арменовиче. 14 сентяря парень ушел с территории "Данковского агропромышленного техникума". Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.