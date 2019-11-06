Заказавшая родителей липецкая школьница во всем обвиняет парня – «киллера»

В Липецкой области продолжают разбираться в жутких подробностях убийства в Елецком районе, где 15-летняя девочка «заказала» приятелю своих родителей. Напомним, влюбленные учинили кровавую расправу над отцом и мачехой в поселке Солидарность 28 октября. А причиной стала любовь.

По рассказам соседей семьи, девочка периодически сбегала из дома и жила с 22-летним Евгением. Взрослые отношения дочери не нравились отцу, тот каждый раз возвращал девочку домой и пытался отвадить ухажера.

Со стороны влюбленные казались милымиФото: Личная страница Вконтакте

– Девочка с большими странностями, постоянно закатывала отцу истерики, сбегала из дома, а ведь он делал все, чтобы ей угодить, – рассказывают соседи. – У девочки отклонения психике, даже наблюдалась в диспансере из-за этого. Дядя Витя (отец) занимался ремонтом машин, много работал, чтобы возить дочь в санатории, лечить и обеспечивать. Ее родная мама давно от них ушла, он женился на хорошей женщине – жили мирно, ремонт в доме сделали. Никто не видел его пьяным.

В «благодарность» влюбленная несовершеннолетняя дочь решила избавиться от заботливого отца, который мешал ее счастью. По версии следствия, именно она подговорила парня, убить папу и мачеху.

Родители мешали счастьюФото: Личная страница Вконтакте

– Преступление планировали тщательно, заранее обсуждали детали в переписке в социальных сетях, – рассказала «КП-Липецк» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова. – После убийства молодые люди собирались сжечь дом, чтобы скрыть следы.

«ПОСТРОИМ ЗАМОК ИЗ КОСТЕЙ»

Судя по странице молодого человека «ВКонтакте», он и не пытался скрывать отношения с 15-летней девочкой. На фотографиях влюбленные в обнимку любуются салютом, что-то праздную вместе, играют в настольные игры с друзьями. В общем обычная пара, если не знать о жутком плане, который зрел за невинным «фасадом» еще детских лиц. Парень даже посвящал возлюбленной стихи, последний опубликовал летом. Отрывок: «Побудь принцессою моей, затми всех этих королей, построив замок из костей».

Посвящал возлюбленной стихиФото: Скриншот сайта

Построили. Накануне убийства, 27 ноября, Евгений пришел в дом к девочке, когда никого не было. Он изучил планировку комнат, девушка подсказала, где лучше прятаться и откуда нападать. И вот в злополучную ночь, когда отец и мачеха спали, дочь тайно впустила любовника через окно. Тот спрятался с ножом в ванной, откуда и напал на мачеху. 48-летняя женщина получила несколько ударов ножом и рухнула на пол. Негодяй выбежал на улицу. Туда же дочь выманила своего отца, и отвлекла папу, чтобы любовник мог напасть на него со спины. После серии ударов ножом в спину, 50-летний отец смог отбиться, добраться до телефона и вызвать «скорую». Дочка с любовником сбежали, по дороге выбросили нож в реку Быстрая Сосна.

Дом собирались сжечь вместе с теламиФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Мужчину увезли в больницу, а вот супругу его спасти не успели, к прибытию медиков она уже была мертва.

– Даже не представляю, как он это перенес – он очень любил свою дочку, и жену погибшую любил, – переживает соседка семьи. – Можно сказать, что он в один день лишился обеих и сам чуть не погиб.

«Я НЕ ВИНОВАТА - ОН ЗАСТАВИЛ МЕНЯ»

Сейчас оба под стражей на два месяца. Евгению пока вменяют только покушение на двойное убийство – часть 2 статьи 105 УК. Девочке – пособничество в покушении. Как рассказали в СКР, оба подростка теперь пытаются запутать следствие. Изначально он во всем сознался, подробно рассказал, что планировали сделать с телами. На вопрос, за что убили мачеху, Евгений ответил, что ее нельзя было переубедить.

Школьница заказала парню убийство родителей .Видео пресс-службы СКР по Липецкой области

После того, как задержали девочку, показания изменились. Теперь любовник берет всю вину на себя и активно выгораживает девушку. Он уверяет, что его возлюбленная ни о чем не знала и не помогала в нападении на родителей. Почти то же самое говорит и девочка. Теперь она пытается все скинуть на парня, дескать он запудрил ей мозги, воспользовался наивностью и даже угрожал расправой, если та откажется от кровавого плана.

Влюбленные пытаются запутать следствиеФото: СУ СК РФ по Липецкой области

– Они постоянно меняют показания, которые не согласуются с собранными на месте происшествия доказательствами, – пояснили в СК.

Помимо сбора доказательств, обоих еще должны проверить на вменяемость. Не исключено, что в деле появятся новые статьи.