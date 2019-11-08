В Липецке в доме, где ввели ЧС, стартуют противоаварийные работы

Специалисты разработали проект противоаварийных работ на доме №2 по Осеннему проезду. Об этом сообщил и.о. главы Липецка Михаил Щербаков. Напомним, неделю назад, 1 ноября, в городе ввели локальный режим ЧС. Оказалось, что в доме провисают перекрытия. Сверхнормативный прогиб выявила экспертиза.

По данным пресс-службы мэрии, подготовительные работы на объекте стартуют до конца недели. А на следующей в дом зайдет подрядчик. Бетонные плиты с прогибом поочередно стянут стальными швелерами. По словам Михаила Щербакова, это новая технология, которая позволить максимально незаметно выполнить работы. То есть никаких подпорок и железных коробов в квартирах не появится.

На это у специалистов уйдет около полутора месяцев. А в следующем году в доме, построенном в 1962 году, проведут капремонт.

Жильцам на время противоаварийных мероприятияй рекомендуют переехать в жилье маневренного фонда, либо в комфортабельные комнаты общежития НЛМК. Однако, не все согласны покинуть родные стены. Всего в доме 60 квартир. В нем прописаны 124 человека.