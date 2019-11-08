2019-11-08T14:08:01+03:00
Общество

В Липецке в доме, где ввели ЧС, стартуют противоаварийные работы

На следующей неделе на объект зайдет подрядчик
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке в доме, где ввели ЧС, стартуют противоаварийные работыВ Липецке в доме, где ввели ЧС, стартуют противоаварийные работыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

Специалисты разработали проект противоаварийных работ на доме №2 по Осеннему проезду. Об этом сообщил и.о. главы Липецка Михаил Щербаков. Напомним, неделю назад, 1 ноября, в городе ввели локальный режим ЧС. Оказалось, что в доме провисают перекрытия. Сверхнормативный прогиб выявила экспертиза.

По данным пресс-службы мэрии, подготовительные работы на объекте стартуют до конца недели. А на следующей в дом зайдет подрядчик. Бетонные плиты с прогибом поочередно стянут стальными швелерами. По словам Михаила Щербакова, это новая технология, которая позволить максимально незаметно выполнить работы. То есть никаких подпорок и железных коробов в квартирах не появится.

На это у специалистов уйдет около полутора месяцев. А в следующем году в доме, построенном в 1962 году, проведут капремонт.

Жильцам на время противоаварийных мероприятияй рекомендуют переехать в жилье маневренного фонда, либо в комфортабельные комнаты общежития НЛМК. Однако, не все согласны покинуть родные стены. Всего в доме 60 квартир. В нем прописаны 124 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
Национальные проекты, реализацию которых президент Владимир Путин считает важнейшей целью для всей страны, должны стать ближе и понятнее людям. Сегодня, по статистике, о том, что делается в рамках реализации нацпроектов, знает всего лишь 7% россиян
Новости 24