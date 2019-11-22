Липецкие близняшки, поборовшие анорексию, засветились на Первом канале

На днях на Первом канале в эфир вышла передача «Пусть говорят» с участием липецких близняшек, которые побороли анорексию. Тема программы – «Похудеть и остаться в живых». В студии задались вопросом, куда ведет радикальное похудение?

Главным гостем программы стал известный актер Александр Семчев. Некогда «необъятный» артист очень сильно похудел, и теперь его не узнать. Из-за резкого сброса веса у него начались проблемы со здоровьем.

Затем в студию пригласили Евгения из Братска. В свои 47 лет он весит 250 кг. Он сам написал письмо в программу и попросил помощи. Из-за своего веса ему пришлось бросить работу. У него сильная одышка.

Поделиться своим секретом похудения пришла Анастасия Волочкова. По словам балерины, она нашла средство для снижения веса - «Много работы, не жрать и любовь».

Свою историю о похудении на грани смерти рассказали липчане – близняшки Даша и Маша и их мама Наталья. По словам женщины, ее дочери перестали есть, когда в модельном агентстве им порекомендовали немного похудеть, чтобы были видны скулы. Но девочки не смогли остановиться. В итоге 14-летние школьницы весили около 36 кг. Несчастных девочек, которые уже не могли ходить, спасли врачи московской клиники. Там они прошли курс лечения.

Сейчас сестры выглядят счастливыми и совсем не похожи на анорексичек.

- Мы понимаем, какого это, хоть у нас была и противоположная история, - обратилась к Евгению одна из близняшек. –Но мы верим, что у вас все получится. Все в ваших руках.