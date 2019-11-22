Липецкие близняшки, поборовшие анорексию, засветились на Первом канале
На днях на Первом канале в эфир вышла передача «Пусть говорят» с участием липецких близняшек, которые побороли анорексию. Тема программы – «Похудеть и остаться в живых». В студии задались вопросом, куда ведет радикальное похудение?
Главным гостем программы стал известный актер Александр Семчев. Некогда «необъятный» артист очень сильно похудел, и теперь его не узнать. Из-за резкого сброса веса у него начались проблемы со здоровьем.
Затем в студию пригласили Евгения из Братска. В свои 47 лет он весит 250 кг. Он сам написал письмо в программу и попросил помощи. Из-за своего веса ему пришлось бросить работу. У него сильная одышка.
Поделиться своим секретом похудения пришла Анастасия Волочкова. По словам балерины, она нашла средство для снижения веса - «Много работы, не жрать и любовь».
Свою историю о похудении на грани смерти рассказали липчане – близняшки Даша и Маша и их мама Наталья. По словам женщины, ее дочери перестали есть, когда в модельном агентстве им порекомендовали немного похудеть, чтобы были видны скулы. Но девочки не смогли остановиться. В итоге 14-летние школьницы весили около 36 кг. Несчастных девочек, которые уже не могли ходить, спасли врачи московской клиники. Там они прошли курс лечения.
Сейчас сестры выглядят счастливыми и совсем не похожи на анорексичек.
- Мы понимаем, какого это, хоть у нас была и противоположная история, - обратилась к Евгению одна из близняшек. –Но мы верим, что у вас все получится. Все в ваших руках.
Липецкие близняшки, поборовшие анорексию, засветились на Первом канале.Актер Александр Семчев попал в реанимацию были обнаружены серьезные проблемы с сердцем. Балерина Анастасия Волочкова ужасает поклонников отказом от еды. Как похудеть и не подорвать здоровье? Куда ведет радикальное похудение к счастью или к катастрофе?
ИСТОЧНИК KP.RU