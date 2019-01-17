2019-01-17T16:46:47+03:00
Общество

После лечения анорексии в Москве близняшки вернулись в Липецк

Девочки начали набирать вес
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанки поправились на 10 кг и вернулись домойЛипчанки поправились на 10 кг и вернулись домойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Липецкие близняшки, которые еще месяц с трудом ходили и не могли есть, пошли на поправку. На прошлой неделе Машу и Дашу выписали из столичной клиники, где они прошли курс лечения. За это время девочки добавили в весе более 10 кг. До реабилитации школьницы весили 36 кг.

На днях Маша и Даша вернулись домой, в село Двуречки Грязинского района. Друзья близняшек тут же начали писать им в соцсетях, оставлять приветственные сообщения и даже видео. На ролике запечатлено, как семья достает вещи из машины, видимо, только приехав домой.

- Ждите нас в скором времени у себя дома, накрывайте стол, - написала в своем инстаграме экс-участница "Дом-2" Мария Кохно, которая первая рассказала о проблеме липчанок. - Будет пир на весь мир.

Напомним, 14-летние школьницы начали сбрасывать весь для модельного агентства. Однако, остановиться уже не смогли. Об анорексии липчанок в соцсетях рассказала Мария Кохно. На лечение близняшкам начали собирать деньги. По словам Кохно, клиника обошлась липчанам примерно в полтора миллиона рублей.

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