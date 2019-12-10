Елочные базары в Липецке откроются 20 декабря

С 20 декабря в Липецке начнут продавать ели и сосны. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в областном центре организуют около 89 торговых точек, где можно будет купить новогодние деревья. Кстати, предпринимателям, которые занимаются их реализацией, следует соблюсти несколько требований: установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а также привести в порядок территорию, на которой располагалась торговая точка.

В Липецкой области уже приступили к заготовке сосны и ели. Лесхозы планируют срубить около 30 тыс. деревьев. Метр сосны липчанам обойдется в 350 рублей, а ели - в 700 рублей. В прошлом году цены были следующими - 250-300 рублей за полутораметровые деревья, но не особо пушистые. Красивые сосны высотой 180 см продавали за 600-700 рублей. А вот за ель продавцы просили не менее 700 рублей за метр.

Кстати, за незаконную вырубку деревьев гражданам придется заплатить от 3 до 4 тыс. рублей штрафа, должностным лицам - от 20 до 40 тыс, а юридическим - от 200 до 300 тыс. рублей. Сотрудники управления потребительского рынка будут проверять предпринимателей, продающих новогодние деревья. За несанкционированную торговлю продавцов лишат продукции. А также оштрафуют - от 1 до 3,5 тыс. рублей для граждан, от 1 до 10 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Если предприниматель вовремя не заплатит штраф, то ему придется оплатить его в двукратном размере. Альтернатива - административный арест на 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Уклонение от работ - снова штраф. На этот раз внушительный - до 300 тыс. рублей. Либо административный арест на 15 суток.

ГДЕ В ЛИПЕЦКЕ ОТКРОЮТСЯ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

Липчане смогут купить зеленую красавицу к празднику по следующим адресам: улица 15 микрорайон, возле дома №8, 24 и 25; проспект Победы, возле дома №25, 53, 87, 108а; улица Стаханова, возле дома №2, 21, 26, 29а, 35б, 43, 45, 51; Шерстобиотва, возле дома №10; Товарный проезд, район дома №2; Циолковского, район дома №3/1; Шуминского, район дома №1а; Космонавтов, возле дома №3, 10, 15, 30, 33/4, 41/1, 43, 44/3, 49/1, 50, 72, 98, 100, 108; Горького, возле дома №11а, проспект 60 лет СССР, возле дома №2, 23, 43, проспект Мира, возле дома №20, 27; улица Гагарина, возле дома №10, 33, 57, 79, 83, 103а, 161; Катукова, возле дома №14, 24, 30, 39, 40; Московская, район дома №85, 103, 117; Неделина, район дома №22, 31а; Меркулова, район дома №14, 31 и 55; Водопьянова, район дома №13а, 31; 9 микрорайон, район дома №17; 50 лет НЛМК, район дома №21; Берзина, район дома №4; Вермишева, район дома №4; Ворошилова, район дома №3; Депутатская, район домов №90, 92а; Доватора, район дома №14; Желябова, район дома №14а; Жуковского, район дома №15; Ленинградская, район дома №2; Липовская, район дома №1; Мичурина, район дома №28а; Опытная, район дома №2; П.Смородина, район дома №2; Папина, район дома №6; Студеновская,район дома №27; Суворова, район дома №14; Теперика, район дома №2; Терешковой, район дома №25а; Ушинского, район домов №2а, 20; Шкатова, район дома №1; Юбилейная, район дома №5; площадь Мира, возле дома №3; площадь Заводская, возле дома №1; улица Коммунистическая, возле дома №18а.

В районе Опытной станции, Сырского Рудника, улицы 50 лет НЛМК и в поселке Матырский заработают передвижные торговые точки.