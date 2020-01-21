Депутат облсовета стал новым директором Нижнего парка в Липецке

В Липецке назначили нового директора МАУК "Нижний парк". Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот вторник, 21 января, им стал депутат Липецкого облсовета Дмитрий Аксенов. Соответствующий приказ подписал руководитель департамента культуры города.

Дмитрий Аксенов стал директором Нижнего паркаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Дмитрий Аксенов родился в областном центре. Учился в машиностроительном колледже. В 2009 году окончил Орловскую академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Сначала работал слесарем на ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол". С августа 2004 года - начальник орготдела, руководитель аппарата РО ООО "Молодежное единство" Липецкой области. Возглавлял отдел студенческих трудовых отрядов. Был заместителем директора Центра развития добровольчества, ведущим инженером производственно-технического отдела в строительной организации. Затем - заместителем председателя департамента территориального управления, заместителем начальника отдела по работе с молодежью. В октябре 2016 года Аксенова избрали депутатом облсовета 6 созыва по избирательному округу №12. С ноября того же года возглавлял ГДМ "Октябрь".

Напомним, что предыдущего директора Нижнего парка судили за взяточничество. Виталий Лаюров брал деньги с предпринимателей, а те ставили на территории парка свои торговые павильоны и объекты развлечения. В октябре прошлого года суд приговорил Лаюрова к штрафу в 300 тыс. рублей. Кроме того, ему запретили работать в государственных органах в течение 2 лет.