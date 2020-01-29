2020-01-29T17:30:03+03:00
Общество

В Липецкой области за ситуацией с коронавирусом следит оперативный штаб

Под особым контролем - аэропорт Липецка, гостиницы и места массового пребывания туристов
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области создали оперативный штаб, чтобы следить за ситуацией с коронавирусомВ Липецкой области создали оперативный штаб, чтобы следить за ситуацией с коронавирусомФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области контролируют ситуацию с возможным распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Так, в области создали оперативный штаб, который координирует деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб. Там следят за ситуацией в области, а в случае необходимости примут решение.

Под особым контролем находится аэропорт Липецка, гостиницы, места массового пребывания туристов, а также организации, чьи сотрудники из Китая. Кстати, накануне, 28 января, в селе Кулешовка полицейские задержали нелегальных иностранных рабочих, трое из которых прибыли из Поднебесной. Сейчас правоохранители проверяют их документы.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что в регионе случаев заражения коронавирусом не выявлено. Вместе с тем медики напоминают липчанам о профилактике заболевания. Так, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует чаще мыть руки, обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Сторониться людей, которые кашляют или чихают. При повышении температуры, сразу же обратиться к врачу.

- В больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты, - прокомментировали в пресс-службе региональной администрации. - Дополнительно будут закуплены защитные костюмы, респираторы и маски, которые могут потребоваться медикам.

Кстати, Роспотребнадзор просит липецкие турфирмы отговаривать своих клиентов от поездок в Китай до стабилизации ситуации. Напомним, что многие купили путевки еще до вспышки вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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