В Липецкой области за ситуацией с коронавирусом следит оперативный штаб
В Липецкой области контролируют ситуацию с возможным распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Так, в области создали оперативный штаб, который координирует деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб. Там следят за ситуацией в области, а в случае необходимости примут решение.
Под особым контролем находится аэропорт Липецка, гостиницы, места массового пребывания туристов, а также организации, чьи сотрудники из Китая. Кстати, накануне, 28 января, в селе Кулешовка полицейские задержали нелегальных иностранных рабочих, трое из которых прибыли из Поднебесной. Сейчас правоохранители проверяют их документы.
В областном управлении здравоохранения сообщили, что в регионе случаев заражения коронавирусом не выявлено. Вместе с тем медики напоминают липчанам о профилактике заболевания. Так, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует чаще мыть руки, обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Сторониться людей, которые кашляют или чихают. При повышении температуры, сразу же обратиться к врачу.
- В больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты, - прокомментировали в пресс-службе региональной администрации. - Дополнительно будут закуплены защитные костюмы, респираторы и маски, которые могут потребоваться медикам.
Кстати, Роспотребнадзор просит липецкие турфирмы отговаривать своих клиентов от поездок в Китай до стабилизации ситуации. Напомним, что многие купили путевки еще до вспышки вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU