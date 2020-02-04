Под Липецком оштрафуют родителей школьниц, участвовавших в избиении девочки на камеру

В Липецкой области продолжают разбираться в чудовищном инциденте с избиением школьницы. Напомним, видео где две ученицы 8 класса бьют шестиклассницу накануне появилось в соцсетях. Незамедлительно в прокуратуре началась проверка.

На кадрах старшеклассницы бьют девочку ногами по лицу, становятся на живот, заставляют целовать сапоги и обмазывают грязью. Сейчас страницы участниц экзекуции завалены гневными комментариями. По словам местных школьников, девочку травили давно и взрослые об этом знали, но ничего не предпринимали.

На следующий день после публикации видео должностей лишились несколько чиновников - директор данковского лицея и начальник местного отдела образования, также сняли классного руководителя.

Как сообщили «КП-Липпецк» в пресс-службе УМВД региона, в отношении родителей несовершеннолетних возбудили административные дела по статье 5.35 КоАП – неисполнение обязанностей. Два протокола.

– Конфликт произошел 31 января, с заявлением в полицию обратилась мать младшей школьницы, – пояснили в пресс-службе. – Предположительно, конфликт имел затяжной характер, однако ранее родители не обращались. В данный момент продолжается комплексная проверка, опрашивается все свидетели, подробности выясняются.

Также сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, тяжесть травм, которые получила ученица 6 класса во время избиения, вскоре должны установить.