Цены на медицинские маски в Липецке остались прежними

Специалисты регионального управления потребрынка и ценовой политики следят за ценами на медицинские маски. В пресс-службе ведомства сообщили, что во многих аптеках Липецкой области маски имеются в достаточном количестве и по приемлемым ценам. Спрос вырос, но ажиотажа нет.

В этот вторник, 4 февраля, корреспондент "КП-Липецк" под видом покупателя зашел в несколько аптек города. Цены, действительно, остались прежними. В разных учреждениях маски стоят до 10 рублей за штуку. А в некоторых продают маски в упаковке - 3 штуки за 16 рублей. С количеством тоже проблем нет. Вытаскивая маску для покупателя, продавец достает целую пачку с медицинскими изделиями. Так что можно быть уверенным - маски достанутся всем желающим.

Цены на медицинские маски в аптеках Липецка остались прежнимиФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в одном из районов Липецком области цены на средства защиты все-таки завышали. В аптеке Хлевного маски продавали по 70 рублей за упаковку из 3 штук. Информацию об этом уже передали в УФАС. Кстати, во время проверки в аптеке также нашли нарушения санитарных норм. Так что учреждение могут и вовсе закрыть.