В Липецке 3 детских сада закрыли на карантин

В эту среду, 12 февраля, в Липецком горсовете состоялось заседание комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. На ней присутствовали представители региональных управлений здравоохранения и Роспотребнадзора . Они рассказали парламентариям о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в Липецке.

Так, по словам главного внештатного эпидемиолога Андрея Филатова, за прошедшую неделю в регионе 7600 человек заболели ОРВИ и гриппом. Причем 77% из них – дети до 14 лет. В Липецке заразились более 5 тыс. человек. Среди детей заболеваемость выше уровня эпидпорога. В целом по области – ниже. Прививку от гриппа в прошлом году сделали 237 тыс. липчан. Охват среди населения – 46,5%.

Все школы областного центра закрыли на карантин. Но детские сады продолжают работать. Массового карантина в дошкольных учреждениях нет. На сегодняшний день закрыты лишь 3 детских сада.

Обсудили собравшиеся и ситуацию с коронавирусом. В регионе находятся 32 человека, вернувшихся из Китая. Они находятся под наблюдением. Как сообщили в пресс-службе горсовета, случаев заражения инфекцией среди липчан не выявлено. Никто не госпитализирован. 7 человек снимают с наблюдения. Кстати, если в область прибудут граждане из Поднебесной, особенно из Уханя, их примут на специальной базе.

Депутаты также поинтересовались, обеспечены ли медицинские организации противовирусными препаратами. Ответ таков – 111% от потребности. Запасы пополняют ежемесячно.