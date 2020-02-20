На липецком аэродроме при взлете загорелся штурмовик Су-25

В минувшую среду, 19 февраля, на аэродроме в Липецке загорелся штурмовик. Возгорание произошло на борту Су-25. Об этом "КП-Липецк" сообщил источник. По его данным, военный самолет вспыхнул во время разбега по взлетно-посадочной полосе. К счастью, никто не пострадал. Пилот самостоятельно покинул самолет. А пожар оперативно ликвидировали прибывшие на место происшествия спасатели. Правда, официальных комментариев об инциденте пока не удалось получить ни от представителей аэродрома, ни от экстренных служб.

Напомним, что в сентябре прошлого года в небе над областным центром столкнулись два истребителя. Несмотря на повреждения, самолеты смогли долететь до базы - липецкого авиацентра. Это был тренировочный полет. Тогда источник сообщил, что ведущий Су-34 в воздухе задел кабину ведомого крылом. А при попытке маневрировать, боевые машины столкнулись еще раз. Тогда в двигатель одного из самолетов попали обломки. Кстати, официально это информацию также не подтвердили.