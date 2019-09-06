Истребители Су-34 столкнулись в небе над Липецком из-за ошибки пилотов

Причиной столкновения истребителей-бомбардировщиков в небе над Липецкой областью могла стать ошибка пилотов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Напомним, об инциденте стало известно этим утром, 6 сентября. По пока официально неподтвержденным данным, два многофункциональных самолета Су-34 столкнулись во время тренировочного полета. Из-за потери визуального контакта, ведущий самолет задел крылом кабину ведомого, пытаясь развести самолеты, пилоты столкнулись еще раз.

В двигатель одного из самолетов попали обломки другого. Несмотря на серьезные повреждения, пилоты не катапультировались, а смогли посадить оба самолета. По версии источника, один из истребителей восстановят на территории базирования, второй, который получил наиболее серьезные повреждения, отправят на промышленный объект.

Отметим, что в кабинах Су-34 находятся по два человека – командир и штурман. То есть в данном случае в инциденте участвовали четыре пилота. Кто из них допустил роковую ошибку, а также точную причину столкновения новейших бомбардировщиков, выяснит специальная комиссия, которая уже работает над инцидентом. Не исключено, что возмещать многомиллионный ущерб будут виновные в происшествии пилоты.

Отметим, что на базе Липецкого авиацентра регулярно проходят учения ВКС РФ, в ходе которых пилоты отрабатывают дозаправку в воздухе, захват воздушных целей и другие боевые задачи. Также на базе авиацентра готовят пилотов к крупнейшим конкурсам летного мастерства, таким как «Авиадартс».

Дозаправка самолетов оперативно-тактической авиации ВКС РФ в Липецкой области.Дозаправка на высоте 6000 метров и скорости 600 км/ч

ДЛЯ СПРАВКИ:

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 относится к поколению самолетов «4++». Он способен поражать наземные, морские и воздушные цели при любой погоде и в любое время суток. Вес машины 39 – 45 тонн, длина – 23.34 метра, максимальная скорость полета 1400 км/ч на высоте 1900 метров – может выходить в стратосферу на сверхзвуковой скорости и вести бой. Один такой самолет стоит более миллиарда рублей.

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Военные опровергли информацию о столкновении истребителей над Липецком.

На военном аэродроме «Липецк-2» опровергли информацию СМИ о столкновении истребителей-бомбардировщиков в небе над Липецкой области. В штабе военного аэродрома сообщили, что тренировочные полеты действительно проходили, но никакого столкновения не было (подробности)