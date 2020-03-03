В соцсетях липчан пугают эпидемией коронавируса и призывают запасаться продуктами

3 Март 2020 2020-03-03T09:40:07+03:00

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В соцсетях и мессенджерах появляется информация об эпидемии коронавируса. Неизвестные рассылают аудиосообщения, которые наводят ужас. Так, пранкеры рассказывают о тысячах заболевших новым вирусом в России. Они призывают запасаться продуктами и спасаться. Аналогичная рассылка идет и по Липецкой области. Кстати, чаще всего злодеи атакуют более восприимчивую аудиторию. Сообщения появляются в пабликах школ, детских садов и молодых мам.

В пресс-службе региональной администрации назвали эту новость о заболевших фейком. По данным областного Роспотребнадзора, в Липецке и регионе в целом зараженных коронавирусом нет. Напомним, что в нашем крае создан оперативный штаб, который контролирует этот вопрос. Мониторинг осуществляется круглосуточно. Липчан призвали не поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU