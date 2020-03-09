В связи с коронавирусом в Липецкой области дезинфицируют транспорт и массовые объекты
По данным на 9 марта, ситуация по коронавирусу в Липецкой области остается прежней. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, новых случаев заражения нет. На лечении все также находятся 3 человека и 5 человек на обсервации. У последних симптомов COVID-19 нет. В целом, медики оценивают ситуацию, как стабильную.
Вместе с тем в регионе ввели дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Их обсудили на заседании оперативного штаба. Как сообщил руководитель областного Роспотребнадзора Владимир Бондарев, сейчас проверяют дезинфекцию мест с с большим скоплением людей. Без должной дезинфекции, заведения будут штрафовать и даже закрывать.
Во всех предприятиях торговли, торговых центрах, учреждениях культуры и образования дезинфекцию должны проводить регулярно. Также теперь обрабатывают общественный транспорт. А бюджетным организациям рекомендовали каждый день мерить температуру сотрудникам, всех с признаками ОРВИ временно освобождать от работы.
Профилактика коронавируса.
Гражданам нужно помнить о простых мерах профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU