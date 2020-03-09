В связи с коронавирусом в Липецкой области дезинфицируют транспорт и массовые объекты

9 Март 2020 2020-03-09T18:10:41+03:00

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По данным на 9 марта, ситуация по коронавирусу в Липецкой области остается прежней. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, новых случаев заражения нет. На лечении все также находятся 3 человека и 5 человек на обсервации. У последних симптомов COVID-19 нет. В целом, медики оценивают ситуацию, как стабильную.

Вместе с тем в регионе ввели дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Их обсудили на заседании оперативного штаба. Как сообщил руководитель областного Роспотребнадзора Владимир Бондарев, сейчас проверяют дезинфекцию мест с с большим скоплением людей. Без должной дезинфекции, заведения будут штрафовать и даже закрывать.

Во всех предприятиях торговли, торговых центрах, учреждениях культуры и образования дезинфекцию должны проводить регулярно. Также теперь обрабатывают общественный транспорт. А бюджетным организациям рекомендовали каждый день мерить температуру сотрудникам, всех с признаками ОРВИ временно освобождать от работы.

Профилактика коронавируса.

Гражданам нужно помнить о простых мерах профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU