Игорь Артамонов о коронавирусе в Липецке: «От ситуации в Москве нас отделяют 2-3 недели»

14 Апр 2020 2020-04-14T18:46:57+03:00

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В Липецке стремительно усугубляется ситуация по коронавирусу. В связи с чем в регионе ужесточили режим самоизоляции, вели электронные пропуска и усилили контроль за передвижением между районами и на въездах в регион, в Задонском районе выставили 10 контрольно-пропускных пунктов.

В связи со сложным положением, к гражданам обратился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона напомнил о тяжелых пациентах с коронавирусом и предупредил, что инфекция распространяется очень стремительно.

– От ситуации в Москве нас отделяют 2-3 недели, из последних нехороших новостей – подозрение на выделение вируса есть у двух сотрудников управления здравоохранения, – рассказал в обращении губернатор. – Возможно нам потребуется реконструировать еще один медицинский объект.

Обращене гуебрантора Липецкой области в связи с коронавирусом.Пресс-служба областной администрации

Также Игорь Артамонво отметил, что выявляемость вируса в регионе хорошая, очаги инфекции локализуют оперативно. Плюс режим самоизоляции дает результат, поскольку Липецкая область не входит в первую десятку регионов по числу заболевших. Но результаты могли бы быть лучше если бы люди не продолжали гулять на улицах, собираться компаниями или ездить в гости.

– Решили ввести новые меры контроля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, – уточнил губернатор. – В этих городах будет пропускной режим. В дальнейшем режим пропуска введут по всей области.

Сейчас людям объясняют, как пользоваться пропусками, 15 апреля проинструктируют правоохранительные органы. Пропуска будут внедрять постепенно и система должна быть проще и удобней, чем в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU