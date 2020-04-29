Коронавирус в Липецке, последние новости на 29 апреля 2020 года: транзитным и въезжающим нужна справка об отсутствии COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 29 апреля 2020 года – в регионе вводятся дополнительные меры защиты от инфекции. Основное новшество: у тех, кто проезжает через Липецкую область транзитом или прибывает из других регионов, будут проверять справку об отсутствии коронавируса.

Правило уже действует и носит рекомендательный характер. При отсутствии справки, всех въезжающих и так отправляют на строгую двухнедельную изоляцию. О том, что транзитных без справки не пропустят, речь не идет.

Кроме этого в районах области продолжают действовать по эпидемиологической ситуации. Например в Долгоруково, где за сутки зарегистрировали сразу 6 случаев коронавируса, выставили контрольно-пропускные пункты. Всем въезжающим измеряют температуру, объясняют про режим самоизоляции и напоминают про горячую линию по COVID-19: -800-450-48-48.

А в Лебедяни, где КПП выставили 21 апреля, ситуация стабилизировалась и дежурства сняли. Но режим цифровых пропусков продолжает работать.