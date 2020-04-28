Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: на майские праздники людей просят остаться дома

28 Апр 2020 2020-04-28T14:37:35+03:00

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Ежегодно на майские праздники в Липецке устраивали насыщенную программу. Шествия, игры в парках, выступления творческих коллективов и, конечно, традиционное открытие фонтанов. В этом году все будет иначе. И виной всему коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, липчанам рекомендуют на майские праздники остаться дома. Воздержаться от встреч с близкими, от поездок в другие регионы, а также не посещать места массового скопления людей. Особенно это касается пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

При выходе из дома следует соблюдать меры профилактики - пользоваться масками и перчатками, соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. Не забывать проводить дезинфекцию помещений. Если нужно позаниматься спортом на улице, то только в одиночестве.

Уехав на дачу, не стоит расширять круг общения, в том числе, общаться с соседями. Лучше запастись медицинскими масками, перчатками и антисептиками, а также как можно чаще проводить уборку в доме. Не забывать мыть руки. Добираться до места рекомендуют на личном транспорте. Если ехать придется на автобусе, не забывать про меры безопасности. При появлении симптомов заболевания - повышенная температура, респираторные признаки, одышка, расстройство кишечника, немедленно вызвать врача.

Кстати, не факт, что фонтаны запустят 1 мая. Подготовка уже идет, однако открытие могут перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU