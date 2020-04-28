2020-04-28T15:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 28 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 224 человек

Утром стало известно о новых случаях заражения коронавирусом
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области выявлено 356 случаев заражения коронавирусомВ Липецкой области выявлено 356 случаев заражения коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 15.00 этого вторника, 28 апреля, в Липецкой области у 224 человек подозревают коронавирус. Накануне, 27 апреля, этот показатель был немного выше - 225 липчан. По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии COVID-19 заразились 356 жителей. Этим утром подтвердились 26 новых случаев. В настоящий момент 287 липчан продолжают лечение. Кто-то лежит в больницах. А тех, у кого легкая форма инфекции, врачи наблюдают дома. Выздоровели 67 человек. Зарегистрированы 2 смертельных случая - погибли женщины.

В обсерваторе Данкова находятся 15 жителей. Еще 401 липчанин - на строгом домашнем карантине. К ним ежедневно приходят медики. Они следят за состоянием пациентов. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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