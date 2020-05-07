2020-05-06T20:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 7 мая 2020 года: на лечении 521 липчанин

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 7 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Количество заболевших коронавирусом в Липецкой области увеличиваетсяКоличество заболевших коронавирусом в Липецкой области увеличиваетсяФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом на 7 мая 2020 года составило 656 человек. В настоящее время на лечении находится 521 липчанин. Кто-то лежит в больницах. Пациенты с легкой формой COVID-19 остаются дома. За ними наблюдают врачи.

Накануне, 6 мая, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 46 жителей. По количеству зараженных продолжает лидировать Липецк - 28 случаев. Далее идет Липецкий район. Там вирус выявили у 5 человек. В Ельце, Грязинском и Становлянском районах по 3 случая. В Чаплыгинском районе 2 новых заболевших. В Елецком и Хлевенском районах - по 1.

Выздоровели 133 липчанина. В среду лечение завершили еще 16 пациентов. У 413 человек подозревают коронавирус. На домашнем карантине 986 жителей. В обсерваторе Данкова - 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Липецком сильный ветер повалил столб на газовую трубу
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли почти у тысячи человек
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: новые трубы укладывают под тротуарами
Масочный режим в Липецке в период коронавируса: обязательное ношение масок введут с 9 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 413 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 мая 2020 года составило 133 человека
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: жители заплатили за коммуналку на 20% меньше, чем обычно
График отключения горячей воды в Липецке на весну и лето 2020 года
У липчанина на улице забрали телефон и сняли все деньги с мобильного банка
В Липецке машина такси пробила забор и влетела в ступеньки железнодорожного вокзала
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 6 мая 2020 года: еще 46 человек с диагнозом COVID-19
Под Липецком водитель сбил 7-летнего ребенка и сбежал
В Липецке ожидают сильный ветер, грозу и град
Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: магазины заплатят штраф за нарушение мер безопасности