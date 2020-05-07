Число заболевших коронавирусом в Липецке на 7 мая 2020 года: на лечении 521 липчанин

Число заболевших коронавирусом на 7 мая 2020 года составило 656 человек. В настоящее время на лечении находится 521 липчанин. Кто-то лежит в больницах. Пациенты с легкой формой COVID-19 остаются дома. За ними наблюдают врачи.

Накануне, 6 мая, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 46 жителей. По количеству зараженных продолжает лидировать Липецк - 28 случаев. Далее идет Липецкий район. Там вирус выявили у 5 человек. В Ельце, Грязинском и Становлянском районах по 3 случая. В Чаплыгинском районе 2 новых заболевших. В Елецком и Хлевенском районах - по 1.

Выздоровели 133 липчанина. В среду лечение завершили еще 16 пациентов. У 413 человек подозревают коронавирус. На домашнем карантине 986 жителей. В обсерваторе Данкова - 24 человека.