2020-05-07T16:02:15+03:00
Общество

«Не оскорбляли и не собирались вредить»: в мэрии Липецка объяснили скандальную запись про «публику со слабым умом»

В администрациях уверяют, что фрагмент совещания был вырван из контекста
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области разразился скандал из-за аудиозаписиВ Липецкой области разразился скандал из-за аудиозаписиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области разразился скандал. В соцсетях появилась аудиозапись, на которой, судя по голосам, губренатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина обсуждают дезинфекцию улиц в период коронавируса. В начале разговор кажется вполне безобидным. Но затем их фразы становятся довольно неоднозначными.

- Мероприятие должно быть правильно-полезным, - раздается голос губернатора. - Эта страшная штука должна способствовать разгону людей. «Ай-ай-ай, сейчас нас, как клещей потравят». Выберите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать, со слабым умом.

- А вдруг полягут? - восклицает голос Евгении Уваркиной.

- Привлекут к ответственности вас, - отвечает глава региона.

Аудиозапись уже распространилась в соцсетях и собирает множество гневных комментариев. В пресс-службе областной администрации сообщили, что это все это происходило на совещании еще месяц назад. На нем обсуждались меры борьбы с распространением коронавируса, в том числе, дезинфекция общественных пространств. В пресс-службе утверждают, что данная аудиозапись - фрагмент совещания, вырванный из контекста.

- Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения, - сообщили «КП-Липецк». - Речь шла как раз о обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства.

В пресс-службе мэрии дали аналогичный ответ. На совещании по борьбе с COVID-19 собравшиеся обсудили дезинфекцию в городе. Рост заболевших увеличивался, был введен режим самоизоляции, но липчане не хотели оставаться дома. Чтобы не допустить распространения инфекции в общественных местах, решили проводить обработку.

- Ни в коем случае речь на совещании не шла об оскорблении человеческого достоинства и тем более о том, чтобы нанести кому-то вред, - уверяют в пресс-службе городской администрации. - Наоборот, говорили об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей.

Кстати, тренировочную дезинфекцию, о которой шла речь, провели. Об этом ранее писала «КП-Липецк». В районе Набережной проехала спецмашина, распрыскивая средства. Но от этого варианта пришлось отказаться. Точечная обработка оказалась более эффективной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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