Коронавирус в Липецке, последние новости на 10 мая 2020: 1 июня семьи с детьми от 3 до 7 лет смогут подать заявление на выплату

Последние новости о короновирусе в Липецке на 10 мая 2020 года - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет. Напомним, что такую меру поддержки в стране ввели из-за ситуации с COVID-19.

В начале апреля липецкие парламентарии приняли соответствующий закон. Согласно нему, выплаты могут получить семьи с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум - 9 726 рублей. На каждого ребенка липчане, подходящие под критерии, смогут получить 4 920 рублей. Подать документы можно будет с 1 июня этого года - через Госуслуги, в МФЦ или в центр соцзащиты. Потребуется заявление, паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в Липецкой области ежемесячные пособия будут получать более 12 тыс. детей.