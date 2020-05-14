2020-05-13T20:59:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: горожан без масок продолжат штрафовать

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 14 мая 2020 года [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выявляют нарушителей масочного режимаВ Липецке выявляют нарушителей масочного режимаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 14 мая 2020 года - в Липецке продолжают выявлять жителей, которые нарушают масочный режим. Несколько дней назад в регионе сняли режим самоизоляции. Точнее, приостановили. Чтобы выйти на улицу, больше не нужно заказывать цифровой пропуск. Автобусы начинают ездить по привычным расписаниям. А на территориях, где происходили вспышки инфекции, убирают контрольно-пропускные пункты.

При этом власти отмечают, что эпидемиологическая ситуация остается сложной. Поэтому правила безопасности нужно соблюдать - носить маски в автобусах, госучреждениях и в общественных местах. Приезжим, как и прежде, следует уйти на 2-х недельный карантин. А пенсионерам старше 65 лет лучше не выходить из дома.

Ежедневно сотрудники мэрии выходят в рейды, в ходе которых выявляют нарушителей. Накануне, 13 мая, проверка прошла на территории Советского округа. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в сквере им. Маркова полицейские остановили молодого человека, шедшего без маски. Оказалось, что средство защиты у липчанина есть. Только это не спасло мужчину от протокола.

Еще одного нарушителя режима застали в автобусе. Все пассажиры были в масках, кроме одной липчанки. Затем проверяющие зашли в магазин. Там нужно не только носить маску, но и соблюдать социальную дистанцию. Пока представители мэрии ограничились предупреждениями. Но если нарушения выявят вновь, к административной ответственности могут привлечь и покупателей, и администрацию магазина.

Рейды продолжатся. В первую очередь будут проверяться общественные пространства, дворы, магазины и общественный транспорт.

В Липецке продолжают следить за соблюдением масочного режима.Видео пресс-службы администрации Липецка

ИСТОЧНИК KP.RU

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