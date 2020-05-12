Ослабление режима самоизоляции в Липецкой области: в Ельце запускают автобусы
В Липецкой области начали постепенно ослаблять режим самоизоляции из-за коронавируса. С этого вторника 12 мая в Ельце возобновляется движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. При этом каждый пассажир должен находиться в автобусе в маске.
Напомним, что из-за угрозы распространения COVID-19 в начале апреля власти ввели некоторые меры. Одна из них - сокращение количества рейсов или их полная отмена в некоторых районах региона. Но теперь режим самоизоляции решили ослабить. В течение этого дня региональная администрация совместно с Роспотребнадзором должны разработать правила, которые помогут не допустить новых вспышек заболевания. Что это будут за меры, сообщат позже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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