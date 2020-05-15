Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: возобновили автобусы в Москву

Последние новости о короновирусе в Липецке на 15 мая 2020 года - липчане смогут уехать в Москву. Автобусное сообщение со столицей возобновили. Об этом сообщили накануне 14 мая в компании "Липецкие рейсы". Напомним, что перевозки приостановили из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Теперь, когда в стране отменили нерабочие дни, а в Липецкой области перестал действовал режим самоизоляции, транспортное сообщение наладилось.

Кстати, внутри региона автобусы тоже начали двигаться по привычному расписанию. Как будут работать общественный транспорт в районах, решат местные власти. При этом масочный режим в автобусах сохраняется. За несоблюдение правил грозит штраф. Средства индивидуальной защиты также нужно носить в госучреждениях и общественных местах.