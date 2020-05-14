Ослабление режима самолизоляции в Липецкой области: автобусы внутри региона вернулись к старому расписанию

14 Май 2020 2020-05-14T08:00:43+03:00

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В минувший вторник, 12 мая, в Липецкой области отменили режим самоизоляции. Часть ограничений по коронавирусу сняты - не нужно больше брать электронные пропуска, убирают контрольно-пропускные пункты. Также к привычному расписанию возвращается общественный транспорт.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, с 13 мая движение на межмуниципальных автобусных маршрутах возобновляется в полном объеме. Об этом решении объявил губернатор Игрь Артамонов на заседании оперштаба. Как будет работать транспорт внутри районов, решит местная власть. Например, в Ельце автобусы уже движутся по привычному расписанию - которое было до пандемии. Напомним, что масочный режим в транспорте никто не отменял.

Также в пресс-службе отметили, что авиасообщение будут возобновлять по запросам авиакомпаний. Когда пустят поезда дальнего следования, решат РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU