2020-05-20T23:52:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 21 мая 2020 года: в больницах более 500 человек с подозрением на COVID-19

Мы собрали последние новости по корнавирусу на 21 мая 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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COVID-19 в Липецке подозревают еще у 500 человекCOVID-19 в Липецке подозревают еще у 500 человекФото: Лия МУРАДЬЯН
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За последние дни ситуация с коронавирусом в Липецке резко ухудшилась. Накануне в Липецкой области зарегистрировали сразу 79 новых случаев заражения в сутки – это рекордное количество зараженных в Липецке с начала эпидемии COVID-19. Как поясняют врачи, причиной такого всплеска стало нарушение режима самоизоляции в период майских праздников. Очаги заражения возникают внутри семей, сейчас уже все выявили. Например, 23 случая из 79 зарегистрировали в Добринском районе. Большая часть пришлась на Липецк – 42.

Количество выздоровевших тоже растет причем приближается к числу заболевших – за минувшие сутки выписали 41 переболевшего коронавирусом в Липецке. С учетом выздоровевших и 4 умерших, остаются 991 зараженный.

Вместе с тем в больницах также находятся еще 508 человек с подозрением на выделение вируса. На строгой домашней изоляции с ежедневным медосмотром находятся 776 человек. На обсервации в Данкове всего 7 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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