Коронавирус в Липецке, последние новости на 21 мая 2020 года: в больницах более 500 человек с подозрением на COVID-19

За последние дни ситуация с коронавирусом в Липецке резко ухудшилась. Накануне в Липецкой области зарегистрировали сразу 79 новых случаев заражения в сутки – это рекордное количество зараженных в Липецке с начала эпидемии COVID-19. Как поясняют врачи, причиной такого всплеска стало нарушение режима самоизоляции в период майских праздников. Очаги заражения возникают внутри семей, сейчас уже все выявили. Например, 23 случая из 79 зарегистрировали в Добринском районе. Большая часть пришлась на Липецк – 42.

Количество выздоровевших тоже растет причем приближается к числу заболевших – за минувшие сутки выписали 41 переболевшего коронавирусом в Липецке. С учетом выздоровевших и 4 умерших, остаются 991 зараженный.

Вместе с тем в больницах также находятся еще 508 человек с подозрением на выделение вируса. На строгой домашней изоляции с ежедневным медосмотром находятся 776 человек. На обсервации в Данкове всего 7 жителей региона.