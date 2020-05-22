Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года: скончался врач

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года увеличилось до 5. В эту пятницу скончался врач - участковых терапевт Грязинской центральной районной больницы. Как сообщили в региональном оперативном штабе, он обслуживал больных с COVID-19.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 54-летнего мужчины неделю назад, 15 мая. Сначала он лечился дома. В минувший вторник, 19 мая, пациента госпитализировали в Липецкую городскую больницу. Несмотря на усилия медиков, он скончался на фоне нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. Мужчина страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ.

В соответствии с Указом Президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников", родные умершего получат выплату - 2,7 млн рублей.

Напомним, что за все время пандемии коронавирусом заболели 1 503 жителя региона. Выздоровели более 400 липчан