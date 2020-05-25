2020-05-25T14:06:10+03:00
Коронавирус Covid-19

«Так сложно поменять данные?»: в администрации пояснили скандальную запись с совещания губернатора по коронавирусу в Липецке

Власти региона пояснили, что разговор шел не о количестве зараженных коронавирусом, а о тестах на вирус
Лия МУРАДЬЯН
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Новая скандальная запись с совещания по коронавирусу в ЛипецкеНовая скандальная запись с совещания по коронавирусу в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В соцсетях появилась очередная скандальная запись с совещания губернатора Липецкой области по коронавирусу. На ней люди с голосами похожими на главу региона Игоря Артамонова и его замов обсуждают ситуацию с цифрами по коронавирусу. Голос главы региона утверждает, что цифры надо поменять, «а то о нашем регионе плохо подумают».

– Я пытаюсь убедить Москву, что у нас не 72, а они мне отвечают, что в ИЦК данные дает субъект, поэтому надо поменять, – отвечает заместитель.

– Вы как-то взаимно не подставляйте субъект, если у нас за 100 с лишнем, ну в чем проблема – поменяйте, – говорит голос Игоря Артамонова. – Вы не понимаете, что момент обострения наступает и кому-то надо оторвать голову. <...> Ну что так сложно поменять данные, которые соответствуют факту?

– К сожалению, сложно, – отвечают подчиненные. – Сейчас будем прозванивать и доказывать, это не в один клик – это сложно.

– Тренируйтесь, – приказал голос губернатора и потребовал, чтобы не умничали.

Что это было и о чем шла речь, пояснили в пресс-службе администрации Липецкой области. Там не стали отрицать, что на записи действительно Игорь Артамонов. При этом уточнили, что разговор не о количестве зараженных коронавирусом, а о количестве тестов на вирус. Поскольку сведения о тестах подаются информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

– На заседании штаба обсуждалось, что в статистике ИЦК указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области, – прокомментировали в администрации. – Речь шла о данных одной лаборатории.

Также в пресс-службе пояснили, губернатор указывает на необходимость тщательно заполнять отчетность и постоянно быть на связи с ИЦК, а также просит привести отчетность в соответствии с фактическим цифрами.

Отметим, что это уже не первая вызвавшая споры запись с совещания штаба по коронавирусу в Липецкой области. Ранее губернатору Игорю Артамонову и мэрии пришлось объясняться за разгон «публики со слабым умом» и убеждать, что не собирались никого травить при санитарной обработке улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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