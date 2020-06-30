2020-06-29T20:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 30 июня 2020: инфекцию подозревают у 583 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 30 июня
Юлия КЛЮЕВА
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Под подозрением на коронавирус более 500 липчанПод подозрением на коронавирус более 500 липчанФото: Юлия КЛЮЕВА
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За время пандемии 3 741 житель Липецкой области заразился коронавирусом. В настоящее время на лечении находятся 1 367 пациентов. Из них 1 104 липчан медики наблюдают на дому - у них болезнь протекает в легкой форме. Состояние остальных 263 хуже. Они лежат в больницах.

COVID-19 подозревают у 583 человек. Выздоровели 2 358 липчан. Накануне, 29 июня, врачи выписали 38 пациентов. Всего в регионе умерли 16 человек. В воскресенье скончался 74-летний пенсионер из Ельца. У него диагностировали двусторонную пневмонию, которую вызвала коронавирусная инфекция. У пожилого мужчины также была патология сердечно-сосудистой системы.

Количество новых зараженных в Липецке не превышает выздоровевших Фото: Скриншот сайта

Количество новых зараженных в Липецке не превышает выздоровевшихФото: Скриншот сайта

Напомним, что с понедельника, 29 июня, в Липецкой области разрешили открыться спортивным учреждениям, в том числе фитнес-центрам. Возобновляются физкультурные и спортивные мероприятия. Правда, пока они будут проводиться без зрителей.

Очаги заражения коронавирусом в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Очаги заражения коронавирусом в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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