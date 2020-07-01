Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 1 июля 2020: выздоровевших на 10% больше чем заболевших

По последним данным на 1 июля 2020 года коронавирусом в Липецкой области активно заражены 1370 человек. За прошедшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 38 человек, в то же время 35 жителей региона завершили лечение. Хотя количество выздоровевших порой превышает число заболевших.

Всего начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в Липецкой области заразились 3779 человек. 2393 из них выздоровели, 16 – умерли. На лечении остаются 1370 жителей региона. 1119 из них переносят инфекцию в легкой форме, поэтому лечатся дома. При этом в больницах остаются еще более 500 пациентов с подозрением на выделение вируса.

Вместе с тем в Липецкой области готовятся перейти к 3 этапу снятия ограничений: это, когда откроются летние лагеря, предприятия торговли, сферы услуг и общепита. Предполагается, что к этому этапу при ступят в середине июля.

По данным главного санитарного врача области Владимира Бондарева, в регионе снижается количество очагов COVID-19 в семьях и на предприятиях. Смертность снизилась до 0,43%, количество внебольничных пневмоний за неделю – на 9,11%. На данный момент число выздоровевших на 10% превышает заболевших.