2020-07-07T22:38:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 8 июля 2020: с COVID-19 справились 2676 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 8 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Все больше липчан перебарывают коронавирусВсе больше липчан перебарывают коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года достигло 2 676 человек. За минувшие сутки с болезнью справились еще 103 пациента. Они полностью здоровы. Так, количество выздоровевших снова превышает заболевших - 34 случая. Как и ранее, большинство новых случаев COVID-19 выявлено в Липецке - 20. В Липецком районе коронавирус подтвердился у 3 человек. В Ельце, Тербунском и Хлевенском районах по 2 зараженных. В Грязинском, Данковском, Становлянском, Чаплыгинском и Елецком районах - по 1 новому случаю.

По информации регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 4 026 человек. В настоящий момент лечатся 1 332 жителя. Из них 1 094 пациента наблюдают на дому. Остальные 238 лежат в больницах. У 454 липчан подозревают COVID-19. Не смогли справиться с болезнью 18 человек.

Карта очагов коронавируса в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Карта очагов коронавируса в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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