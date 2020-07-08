Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июля 2020 года: снова 34 больных
Количество зараженных коронавирусом в Липецке уже 3 дня подряд остается неизменным. В эту среду, 8 июля, диагноз COVID-19 подтвердился у 34 жителей. Как и в минувший понедельник, и во вторник.
По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области новую инфекцию выявили у 4 060 человек. Выздоровели 2 676 липчан. Продолжают лечение более 1 300 жителей региона. Большинство из них находятся дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных наблюдают в больницах.
Напомним, что этим утром в оперштабе сообщили о смерти 19 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Скончался 66-летний мужчина из Липецкого района. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвал вирус. У пенсионера развилось острое нарушение мозгового кровообращения. Прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»