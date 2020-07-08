2020-07-08T10:44:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 8 июля 2020 года: снова 34 больных

Количество зараженных коронавирусом в Липецке достигло 4 060 человек
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области коронавирус выявили еще у 34 человекВ Липецкой области коронавирус выявили еще у 34 человекФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке уже 3 дня подряд остается неизменным. В эту среду, 8 июля, диагноз COVID-19 подтвердился у 34 жителей. Как и в минувший понедельник, и во вторник.

По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области новую инфекцию выявили у 4 060 человек. Выздоровели 2 676 липчан. Продолжают лечение более 1 300 жителей региона. Большинство из них находятся дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных наблюдают в больницах.

Напомним, что этим утром в оперштабе сообщили о смерти 19 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Скончался 66-летний мужчина из Липецкого района. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвал вирус. У пенсионера развилось острое нарушение мозгового кровообращения. Прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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