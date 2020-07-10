Экс-начальника МЧС в Липецке подозревают во взятке: 1,5 млн он получил через подчиненного

Следственный комитет региона расследует уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МЧС России по Липецкой области. Напомним, возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника ГУ МЧС России по Липецкой области. Михаила Салфетникова подозревают в совершении преступления по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки через посредника в особо крупном размере". Кстати, в начале недели он покинул должность начальника - ушел на пенсию.

По версии следствия, в октябре 2019 года начальник управления МЧС получил от гендиректора коммерческой фирмы взятку в 1,5 млн рублей. Такая сумма - вознаграждение за преимущественные условия для заключения госконтракта с взяткодателем. Последний должен был реконструировать и расширить автоматизированную систему оповещения. По данным следствия, деньги Салфетников получил через своего подчиненного.

В отношении участников возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.291 УК РФ "Дача взятки" и ч.4 ст.291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, совместно с сотрудниками региональной Росгвардии в кабинетах ГУ МЧС и в домах руковоства проходят обыски. Следователи допрашивают свидетелей.