Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 29 июля 2020: Липецк снова лидирует по числу заболевших в регионе

Липецк продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом в регионе Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на 29 июля в Липецкой области выявлено 4 510 случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 11 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Выздоровели 3 569 липчан.

Под подозрением на COVID-19 находятся 149 липчан. Лечение продолжают 920 жителей области. Причем у 698 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Остальных пришлось госпитализировать. За все время пандемии в регионе зафиксирован 21 смертельный случай.

По числу заболевших в регионе продолжает лидировать Липецк. В областном центре 6 новых зараженных. Еще 2 случая выявили в Грязинском районе. В Елецком, Тербунском и Липецком районах - по 1.

Напомним, что 3 этап ограничений по коронавирусу в Липецкой области снят. Открываются детские лагеря, учреждения здравоохранения, ТРЦ, кафе и рестораны, музеи и библиотеки.