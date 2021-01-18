В эту ночь, с 18 на 19 января, отчаянные липчане пойдут окунаться в прорубь. В Крещенскую ночь синоптики обещают до 24 градусов мороза. Напомним, в Липецке оборудовали 2 места для купания - на Центральном пляже и на пруду 3-его участка ЛТЗ.Днем сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области отрепетировали предстоящее дежурство. Они провели тренировку у купели на городском пляже. Помогли им в этом липчане, много лет занимающиеся моржеванием.Первый мужчина погрузился в воду и благополучно вернулся на ступеньки. Второму, по легенде, стало плохо. Липчанин трижды окунулся и начал терять сознание. Спасатели тут же схватили его за руки, вытащили из иордани, уложили на носилки и отнесли в теплую палатку. Там ему оказали первую помощь.- С 2000 года я занимаюсь моржеванием, - рассказал Владимир Чеботарев. - Конечно, лучше закаляться с лета, постепенно готовить организм. Не советую приходить окунаться в прорубь одному. Лучше, чтобы рядом был человек, который поможет - накроет одеялом, принесет горячий чай.Купель на Центральном пляже начнут освящать в 22.00. На ЛТЗ - около 23.00. На территориях установили ограждение, свет, поставили палатки для обогрева. Всю ночь будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Коррективы в традиционное мероприятие внес коронавирус. В палатке обогрева одновременно можно находиться только пятерым. На входе они должны надеть маску. Волонтеры будут следить за соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности.Напомним, что окунаться в ледяную воду можно только здоровым людям и, желательно, подготовленным. Перед купанием следует размяться, разогреть тело. До проруби идти в нескользящей обуви. В воде находиться не более 1 минуты. Затем насухо вытереться, одеться, выпить горячий чай. Ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения.И все же, липчан просят воздержаться от крещенских купаний в связи с коронавирусом.