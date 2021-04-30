Куда липчанам отправиться на майские праздники: ТОП мест для отдыха в регионе

Куда липчанам отправиться на майские праздники Фото: Юлия КЛЮЕВА

Впереди липчан ждут долгие майские праздники. Напомним, дни с 1 по 10 мая объявили нерабочими. А значит, у многих жителей Липецкой области будет время не только на традиционные шашлычные выезды, но и на другие виды отдыха. Тем, кто давно собирался в путешествие по региону, самое время начать.

ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ И ЗОЛОТО ТАМЕРЛАНА

Красивые виды откроются липчанам и гостям области в районе Воргольских скал. Часть заповедника "Галичья Гора" находится недалеко от Ельца. Его общая площадь около 235 га. Высота скал - 50 м и выше.

Река Воргол, которая и дала название этому месту, переводится с древне-мордовского, как "лесная река". Рядом расположены два древнерусских городища. Одно из них было центром существовавшего в древности Воргольского княжества. Вокруг заповедника ходит множество легенд. По одной из них, скалы появились от удара богатырского меча. В наши дни это место называют Копченым камнем. Старожилы рассказывают, что в скале есть множество лабиринтов и пещер. И в одной из них Тамерлан спрятал свои сокровища, когда отступал с войском после поражения под Ельцом.

В скалах из известняка много пещер, расщелин и карстовых воронок. Флора насчитывает 420 разнообразных растений, которые можно встретить в Сибири, горах Алтая, Альп. На Воргольские скалы приезжают, чтобы сделать потрясающие фотографии и полюбоваться пейзажами. Здесь частенько собираются любители скалолазания.

Воргольские скалы любят скалолазы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Река Воргол Фото: Юлия КЛЮЕВА

УСАДЬБА ТАЛДЫКИНЫХ: МЕЛЬНИЦА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И УБИЙСТВО

Собираясь на Воргольские скалы, стоит заехать в усадьбу Талдыкиных, которая расположена неподалеку. В 19 веке елецкий купец Николай Талдыкин купил земельный участок и построил крупнейший в то время в Елецком уезде мельничный комплекс. Семья также торговала заморскими товарами.

По преданиям, купец с супругой вели скромную жизнь. Большую часть денег они отдавали на благотворительность, а к ним в дом мог войти любой нуждающийся. Однажды Талдыкина и его жену нашли в усадьбе мертвыми. Убийцей оказался племянник купца, картежник и пьяница.

В настоящее время от комплекса осталось здание мельницы из красного кирпича. Внутри - ни полов, ни крыши. Рядом находится двухэтажная постройка для работников мельницы, а также каменная лестница, ведущая вверх. Раньше на горе была деревянная барская усадьба с фруктовым садом и парком.

Усадьба Талдыкиных Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

КУДЫКИНА ГОРА: ГОРЫНЫЧ, ЛАМЫ СО СТРАУСАМИ И КРАСИВЫЙ ДОН

Природный парк чудес уже неоднократно упоминался в СМИ и постах известных блогеров. Извергающий пламя Горыныч стал визитной карточкой Кудыкиной горы. В этом месте есть на что посмотреть и кроме 15-метровой скульптуры.

Парк открылся в 2007 году в Задонском районе. Тогда на территории был большой загон с животными, несколько фигур - шлем богатыря и сами богатыри, крепость, деревянные фигуры коня и быка, глазной источник, чайный дом на берегу Дона и сама Кудыкина гора в первозданном виде. Несмотря на небольшой выбор "развлечений", пространство уже тогда поражало своими масштабами.

Сейчас на Кудыкиной горе множество инсталляций. Например, на вершине горы можно сфотографироваться с фигурами ангелов. Гостям рады страусы, ламы, верблюды, кенгуру, кони и другие забавные животные. За угощение они охотно дадут себя погладить. Есть детская площадка, кафе и пляж. А в чайном доме можно не только перекусить, наслаждаясь видом на Дон, но и искупаться в купели. По выходным в 20.00 Горыныч издает свой знаменитый огненный рык.

У парка огромная территория, поэтому для прогулки лучше запланировать отдельный день. Каждый год на Кудыкиной появляется что-то новое, поэтому посетить парк будет интересно не только новеньким, но и уже бывавшим здесь гостям.

Знамнитый Горыныч на Кудыкиной горе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В парке чудес "Кудыкина гора" много удивительных животных Фото: Юлия КЛЮЕВА

УСАДЬБА КОЖИНЫХ И ИСТОЧНИК "12 АПОСТОЛОВ"

Возвращаясь с Кудыкиной горы через Задонский район, советуем посетить усадьбу Кожиных. Памятник культурного наследия находится в селе Заречный Репец. В 18 веке на высоком берегу реки Репец рядом с усадебным домом возвели храм Покрова Пресвятой Богородицы. Владел поместьем отставной капитан-поручик лейб-гвардии Семеновского полка Иосиф Иванович Кожин.

От некогда величественного храма мало что осталось. Но и сохранившееся поражает - роскошная лепнина, необычные колонны композитного ордера. По одной из версий, храм построили по проекту знаменитого архитектора Растрелли. А на входе стояли статуи Георгия Победоносца и Иоанна Воина. Церковь выполнили в стиле позднего барокко или рококо.

С этим местом также связаны удивительные истории. По одной из них, помещик Кожин построил колокольню вдали от храма - с другой стороны от господского дома. Освятить колокольню пригласили святителя Тихона Задонского, однако он отказался это делать, так как не были соблюдены церковные каноны. Тогда разгневанный Кожин ударил святителя по щеке. А Тихон Задонский не благословил вешать на нее колокола. По другой версии, помещик жестоко относился к крестьянам. За них вступился Тихон Задонский, за что и получил пощечину. Позже святитель решил извиниться за свои гневные слова, бросился на колени перед обидчиком и стал просить о прощении. Это так поразило Кожина, что он залился слезами раскаяния. После этого случая крестьяне больше не жаловались на него.

Рядом с храмом сохранился усадебный дом Кожина. После революции в здании организовали приют. Затем там была школа, которую закрыли пару лет назад. На окнах дома встречаются интересные украшения. На фасаде - лепнина. В прошлом году нашли инвестора, который взялся за восстановление господского дома.

То, что осталось от храма Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Кожиных Задонского района Фото: Юлия КЛЮЕВА

В храме сохранилась потрясающая лепнина Фото: Юлия КЛЮЕВА

По одной из версий, храм построили по проекту знаменитого архитектора Растрелли Фото: Юлия КЛЮЕВА

После деревни Заречный Репец идет село Камышевка, где находится источник "12 апостолов", который освящен. Там можно не только набрать чистейшей воды, но и погрузиться в купель.

Источник "12 апостолов" в Задонском районе Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА