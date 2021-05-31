Обвиняемый во взятках и мошенничестве экс-начальник Липецкого УФСИН вышел на свободу из зала суда

Суд оправдал экс-начальника липецкого УФСИН по трем статьям Фото: Липецкий областной суд

В Липецке вынесли приговор 60-летнему бывшему начальнику регионального управления ФСИН. Его обвиняли в особо крупном взяточничестве, мошенничестве в сфере страхования, в двух эпизодах покушения на мошенничество, один из которых в крупном размере. Всего 4 обвинения: одно по части 6 статьи 290 и три – по 159 и 159.5 УК. Суд оправдал его по трем из четырех предъявленных обвинений. Виновным признали лишь в покушении на мошенничество в крупном размере.

Судебный процесс длился почти год. По версии следствия, в 2015 году бывший полковник внутренней службы поручил подчиненной Антонине Орловой (осуждена на 5 лет за взятки) договориться с заводом растительных масел на поставку 500 тонн продукции в учреждения УФСИН. Завод являлся единственным поставщиком по госконтракту, за что директор обещал передать начальнику управления через подчиненную 1,5 миллиона рублей.

Два контракта заключили в декабре 2015 года, после чего на счета завода поступили 30 миллионов 473 тысячи 500 рублей. Далее, по версии следствия, Орлова в разное время получила от директора две суммы: 500 тыс рублей и 1 миллион. По словам осужденного зама, эти деньги она отдала начальнику.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, это обвинение не подтвердилось – суд не нашел прямых доказательств, что деньги передали начальнику. Это было лишь в показаниях Орловой. Директор завода подтвердил, что лично чиновнику деньги не отдавал, знал только, что они предназначались для начальника УФСИН и некоего генерала из Московской области.

По обвинению в мошенничество в сфере страхования также подтверждений не нашлось – травму полковник получил в период службы, хоть и в быту, но на компенсацию право имел – все законно.

В суде установили, единственное, на что экс-начальник не имел права, так это на получение единовременной выплаты при увольнении. Он требовал перечислить ему 2 миллиона 108 тысяч рублей, которые так и не получил. То есть признали только эпизод с покушением на мошенничество – часть 3 статьи 30 часть 4 статьи 159 УК.

– Председательствующий судья Ирина Мешкова назначила Геннадию Чейкину наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда.

В качестве дополнительного наказания экс-начальнику назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.