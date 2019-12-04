Бывшего начальника липецкого УФСИН будут судить за взятки и мошенничества

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-04T13:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке дошло до суда дело бывшего начальника УФСИН региона Геннадия Чейкина. Напомним, следствие о взятках и махинациях в исправительных учреждениях региона длилось два года. Сначала на крупной взятке в 5 млн. рублей попала заместитель начальника, позже она дала показания против главы управления, на которого завели дело в начале этого года.

Бывший руководитель управления обвиняется по 4 статьям УК, среди которых мошенничества и взятки в особо крупном размере и покушения на мошенничества – статьи 290 и 159 УК. По версии следствия, помимо «отката» с поставкой подсолнечного масла на 35 млн. рублей, начальник управления получил 200 000 рублей страховку по липовым справкам, пытался отсудить 2.6 млн. компенсацию за якобы рабочую травму.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, вину бывший чиновник признал частично. На его имущество наложили арест.

Отметим, что его экс-подчиненная Антонина Орлова получила реальный срок в 5 лет и штраф в 1.5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU