Куратор групп смерти, под влиянием которого погибли липецкие подростки, просил суд об оправдании

Организатор групп смерти рассчитывает на оправдательный приговор Фото: vk.com

Ставропольский организатор групп смерти, под влиянием которого погибли подростки в Липецкой области, просил суд его оправдать. Две трагедии подряд произошли в начале июня в Долгоруковском районе Липецкой области. Сначала там погибла 14-летняя школьница, которая перед смертью записала прощальное видео. Девочка рассказала, что состоит в некой группе, где несколько десятков участников и предупредила о других предстоящих смертях.

Спустя три дня недалеко от места гибели девочки скончался ее 16-летний приятель, который счел себя виноватым в смерти школьницы. Куратора групп смерти вычислили менее чем за неделю. Им оказался 19-летний житель города Ессентуки, который раздавал школьникам опасные задания и провоцировал уйти из жизни.

После смерти липецких подростков организатору вменили часть 2 статьи 105 УК – убийство двух и более лиц, что предусматривает вплоть до пожизненного. Как сообщает «КП – Ставрополь и СКФО», статью переквалифицировали на 110 УК – доведение до самоубийства. По ней суд приговорил провокатора к 3.5 годам, а также предписал принудительно посещать психиатра. Адвокат попытался обжаловать решение, сославшись на «психологический возраст» подсудимого, который якобы не соответствует совершеннолетнему. То есть защита опиралась на психологическое отставание парня в развитии.

Но суд нашел только признаки смешанного расстройства поведения и эмоций. В итоге приговор остался без изменений.