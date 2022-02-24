Дети из Донбасса продолжат обучение в школах Липецкой области

Дети из ДНР и ЛНР продолжат учебу в школах Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дети из Донецкой и Луганской народных республик продолжат обучение в школах Липецкой области. Соответствующие заявления от родителей принимают в пунктах временного размещения - в реабилитационно-оздоровительных центрах "Лесная сказка" и "Клен".

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, ребята из Донбасса сядут за парты уже на следующей неделе, 28 февраля. Школьников обеспечат горячим питанием, учебниками. Те, кто проживает в "Лесной сказке", будут учиться в школе села Карамышево Грязинского района. Детей из "Клена" примут в задонской гимназии "Новое поколение". Их будут возить в школы и обратно. Для малышей организуют группы в детских садах.

Всего к занятиям приступят 285 детей. Это произойдет после обязательного медосмотра. В настоящее время с ними работают психологи, в том числе, в игровой форме.

Напомним, что в общей сложности в Липецкую области приехали почти 600 человек из ДНР и ЛНР. Среди них есть инвалиды и инсулинозависимые люди. Беженцев встречали на железнодорожном вокзале Липецка и.о. губернатора Александр Рябченко, сотрудники МЧС и волонтеры. А этим утром, 24 февраля, Липецкий аэропорт закрыли из-за ситуации вокруг Украины. Подробности здесь.