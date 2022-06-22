В День памяти и скорби липчане возложили цветы к мемориалу у Вечного огня

День памяти и скорби в Липецке 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В День памяти и скорби, 22 июня, липчане отдали дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на площади Героев в Липецке. Митинг начался со смены караула. Затем липецкие артисты спели песню «На Мамаевом Кургане тишина». Память павших воинов почтили минутой молчания. В конце руководители города, депутаты, сотрудники органов и экстренных служб, кадеты и волонтеры возложили цветы к мемориалу у Вечного огня.

День памяти и скорби в Липецке 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Напомним, что в этот день в 1941 году фашистская Германия без объявления войны напала на Советский союз. На фронт ушли 246 тысяч липчан. Каждый третий не вернулся домой.

Кстати, накануне в областном центре прошла акция «Свеча Памяти». В траурном шествии участвовали около 5 тысяч. Также в Липецкой области из 5 000 свечей выложили танк с надписью на флаге «Мы из Ельца».

День памяти и скорби в Липецке 2022 Фото: Максим ТРУБНИКОВ