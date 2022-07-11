В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации на Украине росгвардейцев

В Липецке встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Украине Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецк вернулись росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации на Украине. В воскресенье, 10 июля, их колонну встретили на въезде в город - на площади Танкистов. Там неравнодушные липчане развернули плакат с надписью "С возвращением домой".

В Липецке встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Украине Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Далее бойцы в сопровождении сотрудников ГИБДД и байкеров проследовали по проспекту Победы, улице Первомайская, Плехановскому спуску и повернули на Зегеля. По всему маршруту колонну приветствовали горожане. Они вышли на улицы с флагами и плакатами, выпустили триколор из дыма.

Финальной точкой стала Соборная площадь, где прошло торжественное мероприятие. Там собрались руководители города и области, семьи росгвардейцев и неравнодушные липчане, которые пришли поддержать бойцов. За выполнение служебно-боевых задач наградили отряды "Легион" и "Феникс".

В Липецке встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Украине Фото: Максим ТРУБНИКОВ

- Долгие дни ваши семьи ждали, надеялись и верили, - обратился к собравшимся губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - И вот наконец-то вы вернулись на родную землю. На вашу долю выпали тяжелые испытания – война с нацизмом. Вы с честью выполнили свой долг. Мы гордимся вами!

Мэр города Евгения Уваркина также поблагодарила росгвардейцев за их самоотверженность. И добавила, что это счастье - видеть их здесь живыми и здоровыми.

В Липецке встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Украине Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Украине Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане кричали "Спасибо" героям. Также на площади минутой молчания почтили память погибшего прапорщика полиции Алексея Деревянко и всех тех, кто не вернулся домой. После мероприятия бойцы впервые за несколько месяцев встретились со своими семьями.

Напомним, что в Липецке передали ордена Мужества семьям солдат, погибших в спецоперации на Украине. Указом президента России посмертно наградили военнослужащих Ефрейтора Михаила Чудина - за мужество, отвагу и самоотверженность, а также старшего сержанта Алексея Болотина - за смелость, героизм и верность присяге.