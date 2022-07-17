День города в Липецке 2022: концерт на площади Петра Великого собрал более 30000 человек

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 16 июля, в Липецке отгремел День города 2022. Более 30 тыс. человек пришли вечером на площадь Петра Великого, чтобы отпраздновать 319-летие любимого города.

319-летие Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Скучать было некогда. Мероприятия развернулись на нескольких площадках. Так, на Зеленом острове состоялся OPEN AIR с пенной дискотекой. В это же время на аллеях Нижнего парка развернулся фестиваль "Липецкое городище". Напомним, тематические площадки продолжат работать в воскресенье.

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

319-летие Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Особенно жарко было на площади Петра Великого. Видно, что липчане соскучились по масштабным мероприятиям. Они активно аплодировали выступавшим на сцене, пели вместе с ними, энергично танцевали, охотно включались в интерактив.

Нужно отдать должное и артистам. Каждый выкладывался по полной. Выступления певцов сопровождались зажигательной подтанцовкой. Акробатические и танцевальные номера, популярные песни в исполнении липецких талантов, и даже показ мод - жители и гости города были в восторге!

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

319-летие Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ведущие постоянно взаимодействовали со зрителями, подогревали публику, шутили, запускали "волну", и даже стреляли из специальной пушки, заряженной подарками. А когда стемнело, все собравшиеся на площади зажгли фонарики своих сотовых и вместе с одной из групп спели хит "Знаешь ли ты".

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Собственно, к 21.00 на площади Петра стало слишком тесно. Люди все прибывали, стараясь как можно ближе подойти к сцене. Все были в предвкушении главного события вечера - выступления известной певицы Ханны.

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

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