День города в Липецке 2022: певица Ханна приглашала на сцену поклонников и фотографировалась с ними

В День города 2022 в Липецке выступила Ханна Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День города в Липецке состоялся праздничный концерт. Более 30 тыс. жителей и гостей областного центра пришли на площадь Петра Великого отпраздновать это событие. Липчане зажигательно танцевали, пели вместе с артистами и даже смотрели показ мод.

В День города 2022 в Липецке выступила Ханна Фото: Юлия КЛЮЕВА

Кульминацией этого вечера стало выступление известной певицы Ханны. Правда, столичная звезда немного припозднилась. Ожидая артистку, горожане спели один из ее хитов. Толпа на протяжении нескольких минут скандировала ее имя и, наконец, девушка вышла на сцену.

В День города 2022 в Липецке выступила Ханна Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ханна исполнила свои самые популярные песни: "Французский поцелуй", "Музыка звучит", "Пули", "Омар Хайям". Очаровательная певица поздравила липчан с Днем города, и даже пригласила на сцену танцора, который выступил ранее со своим коллективом. Парень крикнул "Ханна, я люблю тебя!", чем и привлек внимание звезды. Вот так неожиданно молодой человек оказался на подтанцовке у артистки.

В День города 2022 в Липецке выступила Ханна Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День города 2022 в Липецке выступила Ханна Фото: Юлия КЛЮЕВА

Это был не единственный сюрприз от Ханны. Во время выступления она покинула сцену, чтобы сфотографироваться с одним из поклонников. Его невозможно было не заметить - он развернул большой плакат с просьбой сделать снимок.

У липчан сложилось неоднозначное впечатление от концерта. Одни наслаждались любимыми хитами, другие недоумевали, зачем артистка несколько раз исполнила одни и те же песни. Хотя, для многих это было скорее плюсом. Когда еще удастся спеть вместе с Ханной.

В День города 2022 в Липецке выступила Ханна Фото: Юлия КЛЮЕВА

Что действительно возмутило липчан, так это нарушение расписания. Салют прогремел над площадью на 40 минут позже заявленного времени. Особенно это огорчило семьи, которые пришли с маленькими детьми.