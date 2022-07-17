Тройным фейерверком завершился День города в Липецке 2022

Фейерверк в День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецк с размахом отметил День города 2022. Различные мероприятия охватили областной центр: Международное ралли "Шелковый путь", фестиваль "Липецкое городище" в Нижнем парке, OPEN AIR с пенной дискотекой на Зеленом острове, фестиваль экстремальных видов спорта, матч "Металлурга" по бесплатным пригласительным, первый фестиваль уличных театров "Петровские воды" и многие другие.

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Самым масштабным событием, по традиции, стал концерт на площади Петра Великого. Там собралось более 30 тыс. жителей и гостей города. На сцену вышли местные творческие коллективы и приглашенные артисты. Самым долгожданным событием стало выступление популярной певицы Ханны. Она вместе с липчанами спела популярные хиты: "Пули", "Французский поцелуй", "Омар Хайям", "Музыка звучит". Столичная звезда даже пригласила на сцену одного из липецких танцоров и сама подошла к поклоннику, чтобы сфотографироваться с ним.

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Завершился праздник грандиозным фейерверком. Салют запустили из 3 разных точек. Красочные залпы украшали небо над площадью Петра Великого около 3 минут. В это время липецкие коллективы исполнили новую песню о Липецке, которую сами написали. Возможно, она станет гимном города.

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

День города 2022 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА