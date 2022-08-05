На летучих мышей, змей и лис жалуются жители Липецка спасателям

Липчане дважды пожаловались на летучих мышей Фото: "КП" Архив

В июле жители Липецка более 13 700 раз позвонили в единую службу "112". По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это на 2,5% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Реже стали вызывать врачей, а также полицию. Возросло количество звонков по вопросам ЖКХ. Связано это с грозой и ливнями. Напомним, стихия разгулялась в областном центре в июле. Во многих домах потекли крыши.

Липчане частенько жаловались на бродячих собак, 10 раз - на змей. В основном рептилий встречали на дачах. Но однажды змея заползла в квартиру дома в районе ЛТЗ. В Нижнем парке прохожие встретили семейство лис. Из вентиляции в доме по улице Первомайская специалисты достали голубя. Птица пробыла внутри около 2 суток. Также горожане сообщили спасателям о цапле со сломанным крылом. Ее заметили на Грязинском шоссе в районе ТЭЦ-2.

В августе сигналы относительно животных продолжились. Жители юго-западных микрорайонов Липецка сообщили о летучих мышах. Одна из них проникла в тамбур, а другая - в квартиру.